Romelu Lukaku dévoile les secrets de son transfert à l'Inter Milan: "J'ai pris la décision en mars"

Romelu Lukaku s'éclate à l'Inter Milan. Avec 18 buts en 26 matchs depuis son arrivée, le Diable Rouge s'est dessiné comme l'un des hommes forts du système d'Antonio Conte. Un soulagement après une période délicate à Manchester United.

Le 8 août dernier, Romelu Lukaku était transféré à l'Inter Milan contre 65 millions d'euros. Une opération qui suscitait le débat en Europe, alors que le joueur sortait d'une saison difficile à Manchester United. Lui-même le reconnaît dans une interview accordée à Sky Sports. "C'était une saison compliquée, parce que les choses ne se déroulaient pas comme je le souhaitais et que je n'étais pas assez performant", avoue Romelu Lukaku.

Ce dernier a dévoilé les secrets de son transfert à l'Inter Milan, visiblement imaginé plusieurs mois avant l'officialisation. "J’ai dû trouver ce qui clochait et j’en suis arrivé à la conclusion qu’il était temps pour moi de changer d’environnement", a expliqué l'attaquant de 26 ans. "’J'avais pris ma décision en mars et je suis allé dans le bureau du coach pour lui dire qu’il était temps pour moi d‘essayer autre chose".



Avec le recul, Romelu Lukaku estime que cette opération n'a fait que des gagnants. "Je ne jouais pas et je pense que c’était mieux pour les deux parties de se séparer. J'ai fait le bon choix. Manchester United voulait faire de la place pour les jeunes, donc, c’était gagnant-gagnant", a ainsi précisé le Diable Rouge.

Lui, de son côté, fait rêver l'Italie depuis déjà plusieurs mois !