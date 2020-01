Top 14: le RCT en chasse au LOU et ses "Toulyonnais"

Une revanche à prendre pour Toulon, une colonie de "Toulyonnais" chez le LOU et des états de forme contraires: l'affiche entre Lyon et le RCT en ouverture du Top 14 promet autant que le duel entre le champion en titre et le champion d'automne avec Toulouse - Bordeaux-Bègles dimanche.

. le RCT revanchard face aux "Toulyonnais"

"C'est toujours un match un peu particulier. Il y a aussi pas mal d'anciens Toulonnais chez nous, ça joue aussi", admet le deuxième ligne Félix Lambey avant ce choc entre le 2e et et le 3e du championnat.

Jonathan Pélissié et Wisniewski, Liam Gill, les Varois pur sucre Mickaël Ivaldi et Virgile Bruni: les anciens Toulonnais sont pléthore dans les rangs lyonnais, y compris l'entraîneur Pierre Mignoni, ancien adjoint de Bernard Laporte lors du triplé européen.

Dernier transfuge en date, le pilier Xavier Chiocci qui a quitté la Rade pour le Rhône cet été.

"Je ne dis pas que ce sont des mercenaires, mais pas loin", avait allumé le président du RCT Mourad Boudjellal avant le match aller.

Des mots qui n'avaient pas porté chance à ses troupes défaites 20-6 à Mayol.

"Ils seront certainement un peu plus revanchards, imagine donc Félix Lambey. Je sais aussi qu'ils ont toujours le barrage 2018 en travers de la gorge, puisqu'on s'était qualifié chez eux."

"A chaque fois qu'ils jouent contre nous, ils sont un peu remontés", appuie le deuxième ligne lyonnais.

Au-delà de l'esprit de revanche, Toulon affiche un bien meilleur visage: les joueurs de la Rade surfent sur une série de six matches sans défaite, dont une démonstration contre Castres (43-3) et un nul chez les champions toulousains (13-13).

Au contraire, Lyon a essuyé deux revers en Coupe d'Europe et pour sa dernière sortie en Top 14, chez la lanterne rouge Agen, l'avait emporté de justesse (13-12) après avoir été mené de douze points à la pause.

Sa deuxième place (44 pts) n'est pas en danger mais un succès à Gerland permettrait de maintenir Toulon à distance (36 pts).

. derby de la Garonne

A mesure que Bordeaux-Bègles s'installe comme un club qui compte en Top 14e, le derby de la Garonne va-t-il devenir un nouveau classique? Sur le papier, le choc entre le champion d'automne, l'UBB, et le champion en titre, le Stade Toulousain, a de l'allure.

Mais Tournoi des six nations --et doublon-- oblige, les Rouge et Noir devront faire sans cinq de leurs joueurs, préservés par le staff des Bleus en vue du "Crunch" contre l'Angleterre dans une semaine (Baille, Marchand, Cros, Dupont, Ntamack). Les Girondins seront sans leur pépite Matthieu Jalibert qui manquera dans une telle affiche.

Toulouse, éjecté du top 6 (7e, 30 pts) après son revers à Paris (30-18), peut néanmoins compter sur un petit coup de pouce de l'encadrement du XV de France avec la mise à disposition de Thomas Ramos, libéré pour la 14e journée de Top 14 comme 13 autres joueurs convoqués par Fabien Galthié.

Un renfort bienvenu pour Ugo Mola complètement dégarni à l'ouverture avec la suspension de l'Australien Zack Holmes.

. un "os" pour le Stade Français

Revigorés depuis le départ de Heyneke Meyer, les Parisiens restent sur trois matches sans défaite dont une victoire de prestige contre Toulouse à Jean Bouin et ne sont plus derniers (13e, 20 pts).

Mais avec son déplacement samedi à Clermont, le Stade Français "tombe sur un os", estime son co-entraîneur Laurent Sempéré qui voit dans les Jaunards une "équipe rôdée, dans une forme de Champions Cup", où les Auvergnats se sont imposés chez les Harlequins (26-19).

"C'est presque ce qui se fait de mieux en France et en Europe", avertit le troisième ligne Loïc Godener, de retour de blessure. "On ne pourra pas se cacher ni tricher parce que si on ne met pas les ingrédients, on sait comment ça va finir."

. Castres "dans le coup" ?

Moment de vérité pour les Tarnais avec la réception Racing 92: le CO, qui pointe à la 12e place (23 pts) et n'a toujours pas remporté le moindre match à l'extérieur, doit faire le plein à domicile pour ne pas commencer à regarder derrière.

"Nous sommes encore dans le coup pour finir dans le Top 6", veut croire l'entraîneur Castrais Mauricio Reggiardo. "Les trois matches qui arrivent vont conditionner notre saison. Ça commence par le Racing."

Samedi

(15H30) Lyon - Toulon

(18H00) Brive - Pau

La Rochelle - Montpellier

Castres - Racing 92

(20H45) Clermont - Stade Français

Dimanche

(12H30) Bayonne - Agen

(16H50) Toulouse - Bordeaux-Bègles