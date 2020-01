Le "Kung Fu Kick" d'Eric Cantona a 25 ans: la reconstitution de la phase en Lego est absolument géniale (vidéo)

Eric Cantona, l'ancien joueur français de Manchester United, avait surpris tout le monde il y a 25 ans. Pris d'un coup de sang, il avait asséné un violent coup de pied à un supporter de Crystal Palace.

Eric Cantona et son comportement déplorable ont longtemps été au centre des débats. Solide sur un terrain, le Français était aussi connu pour ses coups de sang, sa franchise et son agressivité. Mais il y a 25 ans, sur la pelouse de Crystal Palace, il avait complètement pété les plombs.

Juste après avoir été exclu, le Français avait asséné un violent coup de pied vers un supporter venu l'insulter. La scène avait fait le tour du monde et reste, 25 ans plus tard, dans la mémoire de nombreuses personnes. Le joueur avait été suspendu pendant 9 mois et avait aussi purger 120 heures de travaux d'intérêts généraux.

Pour "célébrer" les 25 ans de ce moment, un passionné a reconstitué la phase... en Lego. Le tacle, l'exclusion, le coup de pied, l'interview, tout y est. Et le résultat, lui, est tout simplement fantastique. Mieux vaut prendre cet incident avec humour 25 ans après, le principal intéressé ayant purgé sa lourde et méritée suspension.



