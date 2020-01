Biathlon: la France remporte le relais mixte simple de Pokljuka

Le duo français Emilien Jacquelin-Anaïs Bescond a remporté samedi le relais mixte simple de Pokljuka comptant pour la Coupe du monde de biathlon.

Les Bleus ont été aux avants-postes durant la quasi-totalité de la course (6 km pour les hommes, 7,5 km pour les dames), bien aidés par une belle sûreté au tir (5 fautes), et ont devancé de 5,9 secondes l'Estonie (Zahkna, Oja) et de 12,1 secondes l’Autriche (Eder, Hauser).

Au lendemain de sa 3e place lors de l'Individuel, Anaïs Bescond a elle confirmé sa belle forme avec ce succès, ne commettant que deux petites erreurs seulement à la carabine.

"Cela fait plaisir, a déclaré la Française (32 ans) sur la Chaîne l'Equipe. Là, ce n'est pas juste un podium, c'est une victoire et une victoire d’équipe, c'est chouette".

"C'était dur, il a neigé cette nuit, c'était plus lent que d'habitude, a de son côté expliqué Emilien Jacquelin. Je suis resté dans les skis tant que je pouvais et je remercie Anaïs parce qu'aujourd'hui il n'y avait pas de meilleure coéquipière pour un relais simple mixte. C'est un concours de tir et on voit qu'aujourd'hui ce sont les meilleurs tireurs qui sont devant. Anaïs a fait le relais quasi parfait".