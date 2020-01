L1: Paris passe au révélateur lillois, Marseille diminué

Un an après une gifle 5-1 subie à Lille, le Paris SG retourne dans le Nord pour un test grandeur nature dimanche en Ligue 1 (21h00), alors que son dauphin Marseille, affaibli par les suspensions, accueille Angers samedi (17h30) pour la 21e journée.

- Le choc: Lille face au PSG -

Le dernier voyage au stade Pierre-Mauroy en avril 2019 a laissé un très mauvais souvenir aux Parisiens, humiliés comme rarement ces dernières années.

Neuf mois plus tard, le visage du PSG a beaucoup plus d'éclat. Les "Quatre Fantastiques" devraient être associés en attaque dimanche (21h00), avec Kylian Mbappé et Neymar et les retours de Mauro Icardi et Angel Di Maria, ménagés lors de la victoire contre Reims en demi-finale de Coupe de la Ligue mercredi (3-0).

Seule ombre au tableau pour le leader de L1: la blessure de Marquinhos, absent environ trois semaines.

Paris entame à Lille un marathon de neuf matches en un mois, dont le plus important sera le huitième de finale aller de Ligue des champions, à Dortmund le 18 février.

- L'absent: l'OM privé de Payet -

Invaincu en L1 depuis fin octobre et la défaite au Parc des Princes (4-0), Marseille va tenter de s'offrir un neuvième succès en dix matches et conforter sa deuxième place samedi.

Mais face à Angers, souvent solide à l'extérieur, l'OM devra faire sans Dimitri Payet, suspendu.

Et lorsqu'elle est privée de son maître à jouer, l'équipe d'André Villas-Boas n'est plus tout à fait la même: lors des quatre matches de suspension de leur N.10 cet automne, après des insultes envers un arbitre, les Olympiens n'avait gagné qu'une seule rencontre.

D'ailleurs, le milieu de terrain ne sera pas le seul titulaire absent face aux Angevins, Boubacar Kamara et Bouna Sarr étant également suspendus.

- L'hommage: Sala honoré à la Beaujoire -

Au soir du 21 janvier 2019, l'attaquant argentin Emiliano Sala disparaissait à 28 ans dans l'accident de l'avion qui l'emmenait à Cardiff, où il venait de s'engager après trois ans et demi à Nantes.

Un an après, la Beaujoire va rendre hommage dimanche à son ancien N.9 lors de la réception de Bordeaux (17h00), premier club professionnel du joueur. Maillot aux couleurs ciel et blanc de l'Argentine, tifo géant, clip diffusé sur les écrans géants, minute d'applaudissements, le stade va raviver le souvenir de son avant-centre.

Sur le plan sportif, Nantes, désormais éliminé de toutes les Coupes, espère défendre sa quatrième place en championnat. En face, les Bordelais doivent enrayer leur spirale de défaites, quatre de suite en championnat et une piteuse élimination en Coupe de France face à Pau, club de National (3-2 a.p.).

- Le chiffre: 11e défaite pour Toulouse ? -

Malgré l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Denis Zanko, en remplacement d'Antoine Kombouaré, les Toulousains ont débuté 2020 comme ils ont fini 2019: par deux nouveau revers. Le premier en Coupe de France face à Saint-Pryvé Saint-Hilaire (4e division), l'autre en L1 lors d'une humiliante défaite à domicile face à Brest (5-2), la 10e d'affilée en championnat.

Le déplacement dimanche (15h00) à Lyon (7e), en plein renouveau depuis un mois, fait planer le risque d'une 11e désillusion pour la lanterne rouge. Le triste record de 12 défaites consécutives, détenu par le Cercle athlétique Paris (1933-1934), se rapproche dangereusement pour les Violets...

Côté lyonnais, tous les voyants sont au vert: finale de Coupe de la Ligue, huitième de Coupe de France, victoire à Bordeaux en L1...

Tout va mieux à l'OL, qui marque beaucoup (18 buts en 5 matches) malgré la blessure de longue durée de sa star Memphis Depay. La révélation Rayan Cherki, 16 ans et rayonnant face à Nantes en Coupe de France, s'est chargée entre autres de faire oublier le Néerlandais.

Lyon vient également de s'attacher les services de l'attaquant camerounais Karl Toko Ekambi, arrivé de Villarreal, et voit plus loin avec l'arrivée en juin de l'actuel meilleur buteur de L2, Tino Kadewere (18 buts).

Le programme:

Joué vendredi:

Nice - Rennes 1 - 1

Samedi:

(17h30) Marseille - Angers

(20h00) Saint-Etienne - Nîmes

Brest - Amiens

Reims - Metz

Montpellier - Dijon

Monaco - Strasbourg

Dimanche:

(15h00) Lyon - Toulouse

(17h00) Nantes - Bordeaux

(21h00) Lille - Paris SG