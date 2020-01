L1: Marseille, la vie sans Dimitri Payet

Comment faire du feu sans silex? Dimitri Payet, étincelant depuis le début de la saison mais suspendu, va beaucoup manquer à l'Olympique de Marseille contre Angers, samedi (17h30) pour la 21 journée de Ligue 1, où le Serbe Nemanja Radonjic aura sa chance.

André Villas-Boas regrette déjà son capitaine et maître à jouer. "Il va nous manquer, il a cette importance dans notre effectif, pas seulement pour sa qualité de jeu mais aussi pour sa personnalité, son autorité dans l'équipe", admet l'entraîneur portugais.

"Ce n'est pas la première fois, sans lui nos résultats ont été moins bons", se souvient-il.

En effet, la dernière absence du meneur de jeu avait pesé... Pour avoir invectivé l'arbitre d'OM-Montpellier (1-1), "Dim" avait manqué quatre matches à l'automne, et son équipe avait plongé: 5 points pris sur 12 possibles.

Aujourd'hui le géant phocéen va nettement mieux, bien calé à la deuxième place, avec cinq longueurs d'avance sur Rennes (3e) et 12 sur Angers.

Le club vient de prendre 25 points sur 27, le collectif est solide, la confiance au beau fixe et l'absence du patron ne doit durer qu'un match.

Même le petit coup de chaud de la semaine précédente semble éteint: la sortie d'"AVB" sur le mercato et l'appel au calme dans les médias du président Jacques-Henri Eyraud.

- Radonjic, remplaçant naturel -

La vie sans Payet fait un peu remonter la température, alors "on a besoin d'un effort de tous pour compenser cette grande absence", demande le technicien.

Mais Villas-Boas note qu'"il y a tout ce qu'on avait pas pendant son absence de quatre matches: un, la dynamique, deux, les résultats, trois, la motivation, quatre, le niveau de Radonjic".

Le Serbe devient le remplaçant naturel de Payet, et il va enfin pouvoir évoluer côté gauche, son "obsession", a dit Villas-Boas dans un sourire.

"Je devrais commencer le match, et j'espère marquer cette fois", a avoué en conférence de presse "Nema", faisant sourire après coup "AVB", qui ne voulait peut-être pas l'officialiser si tôt.

Le "super-sub" (littéralement, super remplaçant) serbe a bien mérité une titularisation, avec ses cinq buts lors des neuf derniers matches, toutes compétitions confondues.

"Je suis heureux de jouer plus, même si c'est vrai je ne marque qu'en sortant du banc", a lâché Radonjic, qui "ne sait pas trop comment expliquer ce phénomène..."

Le milieu offensif "a repris confiance, il a commencé à mieux s'entraîner, avec plus de concentration", développe Villas-Boas.

- Sans Bouba et Bouna aussi -

"Il a parfaitement rempli son rôle de +super-sub+, il change les matches avec sa vitesse et son explosivité. Maintenant, on cherche cette régularité quand il débute, poursuit le coach, quand les équipes sont fraîches, c'est plus dur de trouver les espaces."

Sans "Dim", il faudra trouver de nouveaux circuits. L'OM va "jouer dans un style différent, explique "AVB", parce que Payet a cette liberté vers l'intérieur. Radonjic est plus un joueur d'extérieur et de profondeur".

Le système en 4-3-3 "ne change pas, poursuit le coach, mais l'équipe change un peu, parce que Payet a cette liberté de repiquer au centre que je lui donne. Avec un ailier pur, c'est totalement différent."

Il faudra aussi compléter les absences des autres suspendus, Boubacar Kamara, relayé par Kevin Strootman en sentinelle, et de Bouna Sarr, qui rend le rôle d'arrière-droit au titulaire, Hiroki Sakai, et laisse le couloir droit offensif à Valère Germain, voire Maxime Lopez.

A l'aller, Villas-Boas avait bluffé Stéphane Moulin en laissant le ballon au SCO. Cette fois, l'OM devra faire le jeu devant son public.

Le 3 décembre, les deux clubs se disputaient le podium quand l'OM s'était imposé à Raymond-Kopa (2-0), mais Angers "a perdu un peu de terrain au classement", depuis, note le Portugais, qui, toutefois, "les trouve très bien organisés, surtout défensivement, et fidèles à leur style".

Cette fois l'OM est seul dauphin, mais, rappelle "AVB", "cette qualification pour la Ligue des champions n'est pas possible sans un joueur comme Payet".