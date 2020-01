Eden Hazard proche d'un retour: Zinédine Zidane dévoile le programme du Diable Rouge (vidéo)

Eden Hazard, blessé depuis le mois de novembre, va bientôt revenir aux affaires. Le coach du Real Madrid l'a confirmé en conférence de presse, faisant le point sur l'évolution de la blessure du Diable Rouge.

Victime d'une micro-fracture de la malléole, Eden Hazard est en plein processus de récupération. Les choses vont dans le bon sens, puisque le Diable Rouge a repris hier l'entraînement avec ballon, étape primordiale avant de retrouver les terrains avec le Real Madrid.

Interrogé en conférence de presse, Zinédine Zidane a accepté d'en dire un peu plus sur l'évolution du Diable Rouge. "Je ne peux pas te dire aujourd'hui quand il sera de retour", a d'abord précisé le Français en s'adressant à un journaliste. "Il vient de retoucher le ballon. L'évolution se fait naturellement, il n'y a pratiquement plus de douleur. C'est pour cela qu'on lui a remis un ballon", a-t-il ensuite précisé.

Mais quelle est la suite du programme ? "Lundi, il va reprendre en individuel, avec le ballon et les préparations techniques", a expliqué Zidane. "Il faut le remettre dans le bain, petit à petit, et surtout le remettre avec le groupe, parce que ça aussi, ça va lui faire un bien fou, mentalement parlant".

Le Belge va donc retrouver un entraînement collectif dans la semaine. Mais visiblement, le Real Madrid ne compte pas se précipiter. "Ce serait une bêtise de te répondre avec clarté sur la date de son retour. Mais on est content qu'il soit de nouveau mieux et on espère bien sûr le récupérer rapidement", a ainsi déclaré l'entraîneur du Real Madrid.

Les Espagnols espèrent récupérer leur numéro 7 pour affronter l'Atlético Madrid le 1er février, mais comptent surtout sur lui pour le huitième de finale de Ligue des Champions, prévu le 26 février face à Manchester City. Affaire à suivre !