Tournoi de qualification olympique de tennis de table par équipes - Pas de JO pour la Belgique, battue par la Slovaquie

(Belga) L'équipe nationale belge masculine de tennis de table n'ira pas aux Jeux Olympiques de Tokyo. La Belgique s'est inclinée 3-0 face à la Slovaquie samedi en quarts de finale des repêchages du tournoi de qualification olympique par équipes de Gondomar, au Portugal. Seul le vainqueur de ce tournoi de repêchages décroche un ticket olympique.

La Belgique avait perdu une première chance de ce qualifier pour les Jeux vendredi à la suite de sa défaite 3-0 face au Portugal en 8e de finale. Les huit pays vainqueurs des 8e de finale recevaient un billet pour Tokyo, tandis que les huit perdants, dont la Belgique, doivent disputer samedi et dimanche un tournoi de repêchages délivrant le 9e et dernier ticket olympique. La Slovaquie était le premier adversaire sur la route des Belges samedi, une route qui s'est arrêtée dès les quarts de finale à la suite de cette défaite 3-0 face aux Slovaques. Florent Lambiet et Martin Allegro, 13e mondiaux en double, ont perdu le premier point en s'inclinant 3-1 (11-8, 11-6, 4-11, 12-10) en double face à Alexander Valuch et Lubomir Pistej. Cédric Nuytinck (ITTF 46) perdait ensuite 3-0 (11-5, 11-4, 11-6) face au numéro un slovaque Yang Wang (ITTF 38). La défaite 3-2 (12-10, 11-3, 9-11, 10-11, 11-3) de Robin Devos (ITTF 115) face à Lubomir Pistej (ITTF 67) scellait le destin des Belges. Vendredi, la Corée du Sud, la Slovénie, la Croatie, la Suède, la France, le Portugal, la Serbie et Taiwan se sont qualifiés pour les JO 2020 grâce à leur victoire en 8e de finale. Une 9e nation, parmi les perdants des 8e, les rejoindra. Les neuf nations qualifiées auront en outre le droit d'aligner deux athlètes dans les épreuves individuelles. Les six nations lauréates de leur championnat continental et le pays hôte des JO (Japon) complètent le tableau des tournois par équipes. Mercredi, l'équipe nationale féminine a perdu tout espoir de participer aux JO en s'inclinant 3-0 dès le premier tour devant l'Ukraine. (Belga)