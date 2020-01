Robbie Rensenbrink, véritable légende d'Anderlecht, est décédé à l'âge de 72 ans

Le RSC Anderlecht a rendu hommage samedi soir à son ancien ailier gauche, Robbie Rensenbrink, décédé vendredi à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie. "Nous sommes très fiers qu'un tel joueur ait porté nos couleurs durant neuf belles saisons", indique le club bruxellois.

"Notre club vient malheureusement d'apprendre avec très grande tristesse le décès de Rob "Robbie" Rensenbrink (72 ans) survenu vendredi soir au terme d'une longue maladie", écrit le RSC sur son site internet. "La direction, les joueurs et les collaborateurs du RSCA souhaitent beaucoup de courage à son épouse Corrie et à ses proches. Sa disparition est un coup dur pour tous ceux qui portent le RSCA dans leur cœur".

"Rob Rensenbrink est une icône absolue de notre club", poursuit le Sporting. "L'homme serpent est le plus bel ailier gauche qu'ait connu le Sporting et il fut l'un des plus grands artisans des premiers succès importants du club sur la scène continentale. Sa technique inimitable, sa grâce et son incroyable sens du but ont fasciné les supporters des Mauve et Blanc et tous les fans de football du monde entier pendant des années. Nous sommes très fiers qu'un tel joueur ait porté nos couleurs durant neuf belles saisons. Rob et son épouse étaient évidemment toujours les bienvenus à Anderlecht. Ils feront à tout jamais partie de la grande famille des Mauves. Merci pour tout cher Robbie ! Nous ne t'oublierons jamais".

Après avoir débuté sa carrière au DWS Amsterdam en 1965, Rensenbrink a joué au FC Bruges de 1969 à 1971, avant de porter le maillot d'Anderlecht de 1979 à 1890. Avec Anderlecht, Robbie Rensenbrink a été champion de Belgique en 1972 et 1974, a remporté quatre Coupes de Belgique (1972, 1973, 1975 et 1976) mais il a surtout soulevé les deux premiers trophées européens du Sporting, et d'un club belge: la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1976 et 1978, ainsi que la Supercoupe d'Europe ces deux mêmes années.

Le Néerlandais, 2e du Ballon d'Or 1976 derrière Franz Beckenbauer, avait inscrit deux buts dans les deux finales européennes du Sporting, face à West Ham (4-2) en 1976 et face à l'Austria Vienne (4-0) en 1976. Anderlecht avait aussi disputé la finale de la Coupe des Coupes en 1977, perdue 2-0 face à Hambourg.