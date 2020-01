Hockey Pro League - Les Red Lions dominent l'Australie (2-4) dimanche et redeviennent numéro 1 au monde

(Belga) Les Red Lions ont dominé l'Australie (2-4) pour leur deuxième rencontre de Hockey Pro League (m) dimanche à Sydney prenant la mesure des Kookaburras. La Belgique, championne du monde et d'Europe, en profite pour redevenir numéro 1 mondiale, au détriment de l'Australie, au classement de la FIH, la fédération internationale.

Les hommes de Shane McLeod avaient partagé l'enjeu en ouverture de cette Hockey Pro League, samedi contre ces Australiens (2-2) prenant le point du bonus à l'issue des shoot-outs (1-2). Dimanche, Alexander Hendrickx, par deux fois sur PC (13e et 25e) avaient porté les Belges aux commandes. L'Australie a réduit la marque en seconde période (42e par Lachlan Sharp). Maxime Plennevaux (56e) et Emmanuel Stockbroekx (58e) redonnaient de l'air à la Belgique. Le dernier but sur PC des Australiens par Jeremy Hayward (60e) ne changeait plus l'orientation de la partie. Les Red Panthers étaient également à Sydney pour ouvrir leur Hockey Pro League et les Belges s'en sont sorties avec deux partages (3-3 samedi et 1-1 dimanche), s'inclinant samedi aux shoot-outs (4-2) et s'imposant dimanche (1-3). Les deux équipes nationales belges poursuivront leur tournée de Pro League à l'étranger contre la Nouvelle-Zélande, les 1er et 2 février à Auckland, avant de se séparer le week-end suivant avec les messieurs en Inde et les dames en Chine (si la situation sanitaire le permet). (Belga)