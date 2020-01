Mikaela Shiffrin gagne le Super G de Bansko, sa 66e victoire en Coupe du monde

(Belga) L'Américaine Mikaela Shiffrin a remporté le Super G de Bansko en Bulgarie dimanche s'adjugeant la 66e victoire en Coupe du monde de sa carrière.

Shiffrin s'est imposée devant l'Italienne Marta Bassino, deuxième à 29/100e et la Suisse Lara Gut-Behrami, 3e à 70/100e. L'Américaine, 24 ans, conforte sa place de leader au classement général de la Coupe du monde après la chute aussi de sa dauphine, l'Italienne Federica Brignone. Shiffrin avait remporté vendredi la première des deux descentes organisées dans la station bulgare. L'Américaine n'est plus qu'à une longueur du nombre de succès en Coupe du monde de l'Autrichien Marcel Hirscher et se rapproche encore du record de sa compatriote Lindsey Vonn, 82 victoires, et celui masculin établi par la légende suédoise Ingemar Stenmark, 86 succès. (Belga)