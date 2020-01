Biathlon: Fillon-Maillet remporte la mass start de Pokljuka

Le Français Quentin Fillon-Maillet a remporté dimanche la mass start de Pokljuka comptant pour la Coupe du monde de biathlon.

Fillon-Maillet (27 ans) signe la 3e victoire de sa carrière, la première de la saison. Martin Fourcade, leader du classement général, a fini 5e. Son grand rival norvégien Johannes Boe a pris la 3e place.

Auteur d'un beau 19/20 à la carabine et impérial sur les skis, Fillon-Maillet a survolé la course, éclipsant Fourcade et Boe, opposés pour la première fois en 2020 en confrontation directe depuis le retour du Norvégien après une pause d'un mois pour cause de paternité.

Fourcade, auteur d'une faute au tir, a fini par lâcher prise dans le dernier tour alors que Boe, malgré deux tours de pénalité, est allé arracher la 3e position derrière l'Allemand Benedikt Doll (2e), trois jours après son succès lors de l'Individuel.

Cette mass start était la dernière course avant les Mondiaux d'Anterselva (Italie) du 13 au 23 février.