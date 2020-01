Deux amicaux en mars et deux en juin: on en sait plus sur le programme des Diables Rouges avant l'Euro 2020

Les Diables Rouges disputeront quatre amicaux avant l'Euro 2020 de football: deux au mois de mars contre des équipes européennes et deux en juin. C'est ce que le sélectionneur Roberto Martinez a déclaré dimanche lors d'une rencontre avec la presse au Belgian Football Center de Tubize.

Roberto Martinez se trouvait à Tubize pour soutenir le projet des Special Devils et Flames, mais n'a pu éviter de parler de l'Euro. "Nous jouerons deux amicaux en mars contre des adversaires européens. C'est un choix conscient, car ces adversaires ont un style de jeu spécifique. C'est tout à fait possible que ces matchs aient lieu au Qatar, mais rien n'a encore été signé. Nous pourrons officialiser cela d'ici quelques jours".

Selon nos informations, ces nations pourraient être le Portugal et la Croatie. Les noms de la Suisse et de la Norvège nous sont également revenus.

"Le rassemblement de mars est important", a ajouté Martinez. "Nous évaluerons où en sont les joueurs et la manière dont nous allons les préparer individuellement. Certains joueurs ont déjà plus de 3.000 minutes dans les jambes, d'autres ont besoin d'un entraînement plus individuel. Mais nous voulons des conditions ensoleillées pour que les Diables Rouges puissent avoir un peu de vitamine D".

"En juin, nous jouerons à nouveau deux rencontres, dont une à Bruxelles afin de donner à nos supporters la possibilité de nous saluer d'une bonne manière. Nous ne jouerons pas en Belgique durant l'Euro, donc nous voulons connaître cette alchimie unique encore une fois avant d'aller à l'Euro. Nous allons donc faire en sorte que ce match au stade Roi Baudouin soit spécial", a conclu le sélectionneur national.

D'après nos infos, l'adversaire de ce match au stade Roi Baudouin pourrait être l'Algérie, championne d'Afrique en titre.