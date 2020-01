Anvers, premier finaliste de la coupe de Belgique de basket

(Belga) Anvers s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique de basket après s'être imposé 61-70 sur le terrain de Limburg United dimanche après-midi en demi-finale retour.

Déjà vainqueur du match aller vendredi soir à domicile (84-62), Anvers a remis le couvert sur le parquet de Limburg United ce dimanche pour arracher sa qualification pour la finale de la Coupe de Belgique. Tenants du titre, les joueurs de Christophe Beghin, le coach anversois, ont rapidement pris les commandes de la rencontre dans le premier quart-temps, remporté 12-23. Bien emmenés par un Ibrahima Fall Faye omniprésent (11 points, 7 rebonds), les Giants ont continué sur leur lancée pendant le reste du match pour s'offrir une victoire logique et qui n'a jamais vraiment été contestée (29-43, 45-57 et 61-70). Le deuxième finaliste sera connu en début de soirée. Le match retour entre le Spirou de Charleroi et Alost est prévu dimanche au Dôme, coup d'envoi à 18 heures. Pour rappel, à l'aller, les Carolos l'avaient emporté au Forum d'Alost 77-86. La finale de la coupe de Belgique est prévue le 8 mars prochain à Forest National.