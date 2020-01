Proximus League - L'Union arrache le partage (2-2) en fin de rencontre face à Lommel

(Belga) L'Union Saint-Gilloise et Lommel ont partagé l'enjeu 2 buts partout, dimanche, dans le dernier match de la 9e journée de la deuxième tranche de la Proximus League. Lommel manque ainsi l'occasion de s'emparer de la première place de la période, qu'occupe seul Virton à l'issue de cette journée.

L'Union a ouvert le score grâce à un corner de Teuma qui a surpris Svedkauskas et est rentré directement dans le but (15e). Lommel a renversé la situation grâce à un tir loin de Babou dévié par un défenseur (52e). Aabou a donné l'avantage aux visiteurs d'une frappe tendue des trentre mètres (80e). Perdichizzi a égalisé d'une tête rageuse sur corner (87e). Lommel, 14 points, pointe juste derrière Virton, 15 points, qui s'est emparé de la tête après sa victoire 1-0 sur le Beerschot conjuguée au partage 1-1 de Westerlo contre Roulers. Westerlo compte également 14 points, le Beerschot suit avec 13. Viennent ensuite avec 11 unités OH Louvain, qui a partagé 1-1 à Lokeren vendredi, Roulers et l'Union. Lokeren, 6 points, est lanterne rouge. (Belga)