Kobe Bryant n'avait pas un, mais deux maillots gravés au plafond des Lakers: pourquoi?

Kobe Bryant est soudainement décédé ce dimanche à l'âge de 41 ans, victime d'un accident d'hélicoptère. Il avait notamment évolué pendant 20 ans au sein de la franchise NBA des Los Angeles Lakers. Quintuple champion NBA, il est l'un des sept joueurs à avoir inscrit plus de 30.000 points en carrière.

En septembre 2017, son équipe des Lakers lui avait réservé un honneur à la hauteur de son immense carrière. Le "Black Mamba" n'a pas vu un, mais bien deux maillots accrochés au plafond des Lakers, aux côtés des maillots des autres légendes de l'équipe. Kobe Bryant est ainsi le seul joueur de l'histoire de la NBA à avoir deux numéros gravés au plafond d'une même franchise.

Pourquoi changer de numéro... et pourquoi le 24?

C'est que "Kobe" avait débuté sa carrière chez les Lakers en 1996 avec le numéro 8 avant de changer pour le numéro 24 au début de la saison 2006-2007. Pourquoi ce changement?

Sur son site officiel, la NBA précise que beaucoup de rumeurs ont circulé sur le changement de numéro de Kobe Bryant. D'après la ligue américaine de basket, la réponse du joueur est qu'il voulait un nouveau numéro pour marquer la seconde moitié de sa carrière.

Après le 8, quel pouvait donc être son nouveau numéro? Toujours selon la NBA, le 24 était le premier numéro porté par Kobe Bryant lorsqu'il était encore étudiant en secondaire, avant qu'il ne change pour le 33. Lorsqu'il a débuté sa carrière chez les Lakers, il voulait justement ce numéro 24... mais il n'était pas disponible, tout comme le 33, qui avait été retiré car il appartenait à une autre légende de l'équipe, Kareem Abdul-Jabbar. Voilà donc pourquoi "Black Mamba" a sélectionné le 24 pour parachever sa légende.

Quand j'étais gosse, je rêvais de voir mon maillot accroché au plafond des Lakers mais je n'aurais jamais imaginé qu'il y en aurait deux

Par conséquent, lorsque le club a souhaité rendre honneur à Kobe Bryant en retirant son maillot pour l'accrocher au plafond... Les Lakers ont décidé de retirer les deux maillots portés par leur star.

"Quand j'étais gosse, je rêvais de voir mon maillot accroché au plafond des Lakers mais je n'aurais jamais imaginé qu'il y en aurait deux. Les Lakers me font un immense honneur", avait confié Kobe Bryant à l'époque.

"Kobe" a débuté avec les Lakers en 1996 avec le numéro 8 avant d'endosser le dossard 24 en début de saison 2006-2007. En 2016, il clôture sa longue carrière après être devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à avoir joué au moins 20 ans pour une même franchise. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. Bryant est devenu le joueur qui a joué le plus de match de saison régulière avec les Lakers (1346), celui qui a marqué le plus de points (33.643) mais aussi celui qui a inscrit le plus de paniers à trois points (1.827) et le plus de lancés francs (8.378).

Au cours de sa carrière à Los Angeles, Bryant aura remporté cinq titres NBA et a été élu une fois MVP de la saison régulière en 2008.