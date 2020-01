Dans l'une de ses dernières interviews, Kobe Bryant avouait avec humour être un fan de l'AC Milan

La légende de la NBA, Kobe Bryant, est décédée ce dimanche dans un crash d'hélicoptère. L'ancien joueur de basket était âgé de 41 ans.

Il y a encore seulement quelques jours, il participait à un événement organisé par la MLS, la principale ligue professionnelle de football (soccer).

À cette occasion, Kobe Bryant avait donné quelques interviews. Voici quelques-unes de ses dernières paroles publiques. "En tant que compétiteur, ce que je fais c'est regarder devant. Vous ne pouvez pas changer les choses du passé. Ce que vous pouvez faire, c'est contrôler les choses que vous pouvez contrôler, par exemple vos performances", avait confié la légende de la NBA.

Lors de cet événement dédié au football, Kobe Bryant avait avoué avec une touche d'humour être un grand fan de l'AC Milan. "J'ai toujours dit que si vous me coupez le bras gauche, ça saignera noir et rouge, et que si vous me coupez le bras droit ça saignera jaune et mauve (les couleurs de son équipe de basket, les Lakers)", avait-il plaisanté.