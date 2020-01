Mort de Kobe Bryant: l’hommage en plein match de Neymar (vidéo)

La superstar Neymar, auteur d'un doublé, a porté dimanche le Paris SG vers la victoire à Lille (2-0), où aucune équipe de Ligue 1 ne s'était imposée cette saison. Avec le Brésilien dans cette forme, le leader du Championnat semble inatteignable.



Comme Dortmund avec l'attaquant prodige Erling Braut Haaland, le Paris SG vit les jours qui le sépare du 8e de finale de Ligue des champions les yeux fixés sur un seul joueur.



Alors que le stade Pierre-Mauroy s'attendait à un nouvel épisode des "Quatre fantastiques", Neymar a enfilé son costume de Superman, transformant en victoire une performance parfois moyenne de son équipe.



Il a ouvert le score d'une sublime frappe enroulée (28e) avant de sceller le résultat sur penalty (51e) - ses 12e et 13e réalisations en Championnat, qui le placent dans les temps de son record personnel (19 en 2018).



"Tous les trois jours, il est décisif mais sa façon de travailler est exceptionnelle et c'est le plus important", s'est félicité son entraineur Thomas Tuchel.



"Il est juste sensationnel!", a rajouté le défenseur Thomas Meunier.



Grand fan de basket, le "Ney" a dédié son second but à Kobe Bryant, en évoquant avec ses doigts le numéro 24 de la superstar des Los Angeles Lakers, décédée accidentellement dimanche.



Mais le meilleur hommage qu'a pu lui faire le Brésilien, c'est en montrant l'esprit du "Black Mamba" qui a fait la réputation du basketteur américain, célèbre pour ses paniers décisifs dans le "money time".



Déjà déterminant à Reims mercredi en Coupe de la Ligue (3-0), Neymar montre qu'il traverse sa période la plus faste depuis qu'il est arrivé dans la capitale en 2017 - avec sept matches consécutifs en Championnat avec au moins un but, le N.10 connaît une série inédite pour lui en Europe.



"Je suis concentré sur le PSG cette saison et je pense qu'on va faire de grandes choses. Je pense que je suis dans ma meilleure forme", a concédé sur Canal+ l'attaquant.



Sa forme resplendissente tranche avec la maladresse montrée par Kylian Mbappé (69e, 72e) et Mauro Icardi, qui a enchaîné une quatrième titularisation sans marquer - une première pour lui!



Petite alerte pour Thiago Silva



La simple présence du "Ney" change tout pour le PSG à l'approche du 8e de finale de Ligue des champions, où il s'était piteusement fait éliminer ces deux dernières années sans sa superstar, à chaque fois blessée.



Mais le chemin qui mène à la manche aller en Allemagne, le 18 février, n'est pas encore totalement dégagée. Lille, avec son pressing haut, a longtemps gêné les Parisiens et mis en valeur des faiblesses dans les couloirs.



Cependant, la maladresse des Dogues dans la dernière passe a plutôt épargné Keylor Navas, décisif seulement sur une frappe lointaine de Luiz Araujo (9e).



Malgré son beau potentiel, Lille a étalé ses déficits offensifs qui font de lui le 7e du Championnat, à six points du podium.



Au milieu, Idrissa Gueye, titularisé en l'absence de Marquinhos (blessé), a été solide aux côtés de Marco Verratti - une bonne nouvelle pour l'entraîneur Thomas Tuchel.



Mais la sortie à la mi-temps du capitaine Thiago Silva, pour une petite alerte au pubis, a rappelé la réalité d'une équipe qui connaît beaucoup de pépins physiques.



Son coéquipier Abdou Diallo s'est également plaint de crampes en fin de match.



Entre la gestion de son infirmerie et les cas d'Edinson Cavani et Kurzawa, proches d'un départ durant le mercato d'hiver, Dortmund est encore loin.