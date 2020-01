Mercato: Thomas Meunier fait le point sur son avenir au PSG

En Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'en est remis à un doublé de Neymar (28, 52 sur penalty) pour l'emporter à Lille en clôture de la 21e journée. Les Parisiens, avec Thomas Meunier toute la rencontre, s'isolent encore un peu plus en tête avec 52 points, soit dix de plus que Marseille, accroché samedi à domicile par Angers.

"C'était important de montrer qu'on est dans une spirale positive. On a abordé le match de manière très professionnelle, pas mal d'occasions créées. Le job est fait. (...) Neymar? Quand il ne met qu'un but ou ne réussit qu'une passe décisive, on dit +il n'a pas fait un grand match!+ C'est juste sensationnel ce qu'il fait. Pour Kylian (Mbappé) et Angel (Di Maria), c'est la même chose, ils sont toujours décisifs. On aura toujours besoin d'eux. (...)", a déclaré Thomas Meunier à l'issue du match.

Quant à sa prolongation de contrat, "pas de nouvelles". "Ils (la direction) sont bien occupés avec d'autres priorités. A partir du 1er février, je pense qu'on se mettra autour de la table. Ma priorité est-elle toujours de rester? Rien n'a changé. (...) Défensivement, on a fait le boulot. On tient le bon bout", a-t-il conclu.