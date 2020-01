Didier Mbenga, l'ancien coéquipier belge de Kobe Bryant, sous le choc: "Impossible de ne pas se donner à fond pour lui"

L'ancien coéquipier belge de Kobe Bryant aux Los Angeles Lakers, Didier Mbenga, lui a rendu un hommage appuyé lundi: "C'était impossible de ne pas se donner à fond pour un type comme lui", a-t-il confié au journal belge L'Avenir.



Pour Mbenga, Bryant, mort dimanche dans le crash de son hélicoptère, près de Los Angeles, était plus qu'un coéquipier: c'était avant tout un "ami".



"En 2010, après notre deuxième titre commun, il a offert à chacun de nous une montre - et pas n'importe laquelle - avec nos initiales. C'était impossible de ne pas se donner à fond pour un type comme lui. Tous ceux qui l'ont connu, vous le diront: il a marqué leur vie d'une façon ou d'une autre. Moi, il m'a appelé +Congo Cash+. Et ça restera à vie", a expliqué Mbenga, Belge d'origine congolaise.



"Depuis nos années communes aux Lakers, on a un groupe whatsapp. J'ai vu les messages affluer. Ils parlaient de Kobe. Je ne comprenais rien. Je me demandais ce qui se passait. J'ai envoyé plusieurs messages à Kobe. Il ne me répondait pas. Forcément. J'ai alors joint l'un de ses proches. Il était en pleurs... Là, j'ai compris", a révélé Mbenga qui a évolué en NBA de 2004 à 2011.



"On avait encore échangé par SMS (texto) la veille", a précisé le Belge titré en NBA en 2009 et 2010.



Les deux hommes avaient l'ambition d'ouvrir une académie en Afrique, à l'initiative de Bryant, quintuple champion NBA et légende du basket.