Radja Nainggolan règle ses comptes avec l'Inter Milan: "Le sentiment d’avoir été traité comme un joueur médiocre"

Un but de Radja Nainggolan a pour rappel permis à Cagliari de tenir en échec (1-1) l'Inter Milan de Romelu Lukaku, dimanche, à San Siro, lors de la 21e journée du championnat d'Italie.

L'Inter Milan avait pris les commandes grâce à une tête de Martinez sur un centre de Young, tout juste arrivé à Milan en provenance de Manchester United (29e). Nainggolan avait remis les deux équipes à égalité à la 78e minute d'une frappe à ras de terre des 30 mètres légèrement déviée par Bastoni. Nainggolan s'est ainsi offert un but contre son ancienne équipe.

Le sentiment d’avoir été traité comme un joueur médiocre

Après la rencontre, le "Ninja" a réglé ses comptes avec son ancien club au moment de passer aux interviews. "J’ai beaucoup de respect pour les supporters de l’Inter et pour mes anciens équipiers, mais j’ai le sentiment d’avoir été traité comme un joueur médiocre quand j’étais ici", a-t-il expliqué au micro de DAZN.

Et de poursuivre sur une note plus positive: "Je leur souhaite le meilleur pour la suite. Dans un sens, je suis heureux, mais d’un autre côté, non. Qui sait ce que me réserve la suite ? Pas moi. En attendant, je me concentre sur le prochain match et je me bats avec mes équipiers pour obtenir quelque chose d’important en fin de saison."