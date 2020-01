L'enquête sur le décès de Kobe Bryant prendra du temps, la zone du crash interdite au public

(Belga) La légende du basket américain Kobe Bryant, 41 ans, sa fille de 13 ans Gianna, et sept autres personnes dont le pilote, sont décédées dans le crash de son hélicoptère en Californie dimanche. Une disparition dont les circonstances doivent être déterminées, mais l'enquête prendra du temps, ont expliqué les autorités locales qui ont fermé l'accès au site du crash.

La zone de l'accident a en effet été sécurisée et interdite à toute personne autre que les autorités et les services de secours, hormis les riverains qui doivent prouver leur lieu de résidence. L'enquête prendra du temps et pourrait s'étendre sur plusieurs semaines. Les débris se sont éparpillés sur une surface équivalente à un terrain de football américain, a précisé Alex Villanueva, le Sheriff du Comté de Los Angeles en conférence de presse. L'accident s'est produit dimanche matin un peu avant 10h heures locales (19h00 heures belges) dans les collines escarpées de Calabasas, au nord-ouest de Los Angeles. Les autorités ont reçu le premier appel à 9h47 locales. La cause du crash n'est pas encore connue. D'après les premières informations, un épais brouillard enveloppait la région au moment du drame. Selon le média américain TMZ, le premier à avoir annoncé la mort du basketteur, les premières données de vol font état de difficultés apparues alors que l'engin survolait le zoo de Los Angeles. Le pilote aurait alors été averti qu'il volait trop bas. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère a semble-t-il heurté une colline d'environ 520 mètres, avant de prendre feu. Le NTSB, l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports, a annoncé avoir dépêché une équipe de 18 personnes en Californie pour participer à l'enquête. La police de Los Angeles (LAPD) a indiqué que le manque de visibilité était tel que ses propres hélicoptères avaient été laissés au sol jusque dans l'après-midi, moment où le ciel s'est dégagé. L'hélicoptère transportait en tout neuf personnes. Aucune n'a survécu au crash. Outre le pilote et Kobe Bryant, la fille du basketteur américain, Gianna, 13 ans, figure parmi les victimes. Espoir du basket féminin, la jeune fille se rendait avec son père à un tournoi lorsque l'accident est survenu. Deux de ses coéquipières et trois de leurs parents - parmi eux un coach de baseball en Collège américain -, se trouvaient également à bord et sont également décédées. La dernière victime est la coach de basket des jeunes filles.