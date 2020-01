"Je m’occupe et m’occuperai toujours des miens": accusé d'avoir abandonné sa fille, Michy Batshuayi se défend

Communiqué de Michy Batshuayi en réaction à un article paru dans le HLN (Het Laatste Nieuws) sous le titre « Mama van liefdeskind dat Rode Duivel Batshuayi nooit wou: “Michy verliest. Hij mist alles van zijn dochter” »

En tant que personnalité publique, j’ai un devoir d’exemplarité. Mais cela ne justifie en rien la pression dont j’ai été la victime ces derniers jours, du fait de divers articles. A cause d’une erreur, j’ai eu du retard dans le paiement d’une pension alimentaire que je ne conteste pas et que je paye tous les mois. A peine avais-je reçu l’assignation que tout était payé, apuré et régularisé. Même le procureur a considéré que je n’avais pas commis d’infraction.

On m’accuse maintenant à grand renfort d’images instrumentalisées d’avoir "abandonné ma famille", ce qui est faux et diffamatoire. On se sert de la presse pour me nuire. Tous ces procédés me sont étrangers. On a intenté contre moi une procédure en matière alimentaire ; un jugement a déjà été rendu et il réduit (très) fortement les demandes exorbitantes qui ont été faites.

S’agissant de la filiation juridique que l’on souhaite m’imposer, elle fait l’objet d’une procédure en cours. Quant à moi, je n’ai qu’un seul message à faire passer malgré tout : je m’occupe et m’occuperai toujours des miens.