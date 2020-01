Feux en Australie: d'anciennes gloires du football vont participer à un match de charité

D'anciens footballeurs, dont l'Ivoirien Didier Drogba et le Français David Trezeguet, disputeront un match de charité le 23 mai à Sydney dont les fonds serviront à restaurer des équipements de football détruits par les incendies, a annoncé mardi la fédération australienne.

Cette rencontre, qui réunira aussi l'ancien attaquant de Manchester United Dwight Yorke, l'Anglais Emile Heskey ou encore le Sud-Coréen Park Ji-sung, servira aussi à dire "merci" aux femmes et aux hommes qui ont "risqué leur vie" pour lutter contre les gigantesques feux ravageant le pays, selon le communiqué de la FFA. "Nous avons cette opportunité d'utiliser la puissance de notre sport mondial pour lever des fonds afin de contribuer à la reconstruction de nos équipements locaux", a affirmé le président de la fédération australienne de football James Johnson.



Les incendies de forêts dans l'est de l'Australie, qui ont débuté en septembre, ont fait 33 morts, dévasté des milliers de logements et provoqué la mort de plus d'un milliard d'animaux.