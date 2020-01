Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Le mercato des Diables Rouges

Le mercato étranger

L'international français Hatem Ben Arfa, sans club depuis l'été et son départ de Rennes, a signé un contrat de six mois avec l'équipe de Valladolid, propriété de l'ancienne gloire brésilienne Ronaldo, a annoncé mardi le club évoluant en première division espagnole. Ben Arfa, 32 ans et 15 sélections en équipe de France, n'avait pas rebondi depuis la fin de son contrat avec le Stade rennais, club avec lequel il a remporté la dernière Coupe de France face au Paris SG, l'une de ses anciennes équipes.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Le président de l'Atlético Madrid a décidé de calmer le jeu au sujet d'Edinson Cavani. L'attaquant du PSG est cité avec insistance dans le club espagnol, qui aurait un accord contractuel avec le joueur mais chercherait à le recruter dès janvier. Une seconde offre de 15 millions d'euros, accompagnée d'un bonus de 3 millions d'euros, aurait été transmise. "Ce sont des choses compliquées, mais ce que je peux vous dire c’est qu’il n’y a absolument rien", a répondu Enrique Cerezo sur la Cadena Ser.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Edinson Cavani sera plus que probablement madrilène. Cela se fera au pire des cas l'été prochain.

Tottenham semble vouloir s'activer, alors que le départ de Christian Eriksen se précise. Selon Sky Sports, les Spurs ont trouvé un accord avec le PSV pour le transfert de Steven Bergwijn. Selon plusieurs sources, le transfert pourrait se conclure aux alentours de 25 millions d'euros.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Arrivé en 2015 à Eindhoven, Bergwijn a semble-t-il fait le tour de la question. Un transfert vers l'Angleterre serait un fameux pas en avant.

En instance de départ, Thomas Lemar pourrait compter sur l'intérêt du Bayern Münich. France Football affirme que les Bavarois ont sondé le terrain, après avoir échoué à le recruter l'été dernier. Le prix fixé est conséquent: 60 millions d'euros minimum.

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. Difficile d'imaginer le Bayern Münich déposer 60 millions d'euros pour le Français aussi tard dans le mercato.

Le mercato belge

Peu utilisé dans les rangs carolos cette saison, Adama Niane va terminer la saison, sous forme d'un prêt, à Ostende, a confirmé le club côtier mardi. Cet attaquant malien de 26 ans, formé à Nantes, n'a pu jouer cette saison que lors des quatre premiers matches du Sporting de Charleroi qu'il a rejoint la saison dernière en provenance de Troyes (2016-2018) où il avait inscrit 23 buts en 2017 contribuant grandement à la montée en Ligue 1 française.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Après avoir annoncé l'arrivée de Dylan Seys, un attaquant, lundi, l'Excel Mouscron a communiqué mardi l'arrivée de Enes Saglik, 28 ans, un milieu de terrain offensif qui avait effectué son retour à Charleroi après un prêt à Tubize en deuxième partie de saison dernière. Enes Saglik a signé un contrat jusqu'en juin 2021, après avoir transité par Eupen (2009-2012), Lokeren (2012-2014) puis Charleroi depuis 2014. Ce Verviétois d'origine n'a pas joué en championnat avec Charleroi cette saison. Mouscron pointe au 11e rang de la Jupiler Pro League avec 27 points en 23 rencontres. L'Excel se rend à Anderlecht dimanche pour le compte de la 24e journée de championnat.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Saint-Trond a annoncé l'arrivée mardi du Japonais Ko Matsubara, en provenance du club de l'élite japonaise de Shimizu S-Pulse à Shizuoka. Ce défenseur latéral gauche de 23 ans a joué 98 rencontres en J-League, inscrivant 4 buts. Son arrivée coincide avec le départ d'Erik Gliha. Le Slovène, 22 ans, et Saint-Trond, ont mis fin à leur contrat. Gliha avait rejoint le club limbourgeois de Jupiler Pro League en janvier 2019 en provenance du NK Aluminij Kidricevo en Slovénie. Ce défenseur latéral gauche aussi aura joué 16 fois pour le STVV.

Le Racing Genk pourrait perdre l'un de ses meilleurs éléments. Sander Berge aimerait en effet rejoindre Sheffield, en Angleterre, selon Sky Sports. Les Limbourgeois en veulent 23 millions d'euros.

Indice de crédibilité: 2,5/5, peu probable. Genk aimerait vendre son joueur l'été prochain. Si une bonne offre se présente cet hiver, elle devra sans doute s'accompagner d'un prêt à Genk jusqu'au terme de la saison. Reste à connaître la position de Sheffield.