Eden Hazard est DE RETOUR: le Diable Rouge régale à l'entraînement et rassure les fans du Real Madrid (vidéo)

Eden Hazard est de plus en plus proche d'un retour!

Le Diable Rouge poursuit son processus de revalidation après sa fracture de la malléole. Hazard a repris les séances avec ballon ces derniers jours et vient de révéler sur son compte Instagram quelques images de ses sessions. On peut y apercevoir un joueur à la fois heureux et concentré.

Eden y enchaîne les séances de course, de dribbles et de frappes. Mieux, le Belge semble même déjà inspiré, tentant son fameux centre en coup du foulard pour le plus grand plaisir des yeux. Des images qui vont dans le bon sens et qui, sans aucun doute, rassureront les fans des Diables Rouges et du Real Madrid.

Blessé depuis le mois de novembre, Hazard devrait reprendre la compétition d'ici le 9 février. Son objectif: être prêt pour le huitième de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City, programmé le 26 février prochain.