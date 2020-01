Alpes: "risque fort" d'avalanches déclenchées par des skieurs (Météo-France)

Les chutes de neige en cours engendrent un "risque fort" de déclenchements d'avalanches, mercredi, au passage de skieurs hors pistes dans de nombreux massifs des Alpes, a mis en garde Météo-France.

Ce risque "sera présent dans de nombreuses pentes et en toutes orientations", a insisté dans un communiqué l'organisme de prévision, anticipant "une couche de neige fraîche qui atteindra en moyenne 30 à 50 cm, localement 80 cm mercredi matin sur l'ensemble des Alpes du Nord et une grande partie nord et ouest des Alpes du Sud".

De plus, "le vent fort d'ouest qui souffle en montagne accentue la formation de plaques qui seront assez faciles à déclencher au passage d'un skieur", ajoute Météo France, prévenant que "des départs spontanés d'avalanches de neige fraîche se produiront également au fil de l'accumulation de neige dans les pentes".

L'organisme reconmmande de consulter les bulletins (sur le site internet www.meteofrance.com, page "Montagne", ou sur les applications mobile Météo France et Météo Ski) et de se renseigner localement auprès de professionnels.