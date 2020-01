Affaire de l'agent Henrotay: perquisitions au Standard et au domicile de son président

Le parquet fédéral effectue une perquisition dans les bureaux du Standard de Liège à Sclessin après une opération similaire au domicile de son président Bruno Venanzi, plus tôt dans la matinée. Ces opérations rentrent dans le cadre de l’enquête concernant notamment le célèbre agent de joueur Christophe Henrotay inculpé pour blanchiment, corruption privée, association de malfaiteurs, faux et usage de faux. Dans l'oeil du viseur des enquêteurs, des transactions suspectes liées à des transferts de joueurs.



Christophe Henrotay avait été arrrêté à Monaco en septembre dernier. Depuis plusieurs mois, le parquet fédéral et le juge d'instruction Michel Claise mènent une enquête sur des suspicions de blanchiment d'argent et d'association de malfaiteurs. Les 10 et 11 septembre, les enquêteurs ont effectué quatre perquisitions à Monaco, deux en Belgique et une à Londres. La justice a saisi trois voitures de luxe, une somme de sept millions d'euros en actifs bancaires, un bateau et deux appartements.

Le 11 décembre dernier, son avocat rappelait qu'à ce stade, Christophe Henrotay était toujours présumé innocent, qu'il n'avait été entendu brièvement par les enquêteurs qu'à une seule reprise, qu'il n'avait pas encore été interrogé par le juge d'instruction et qu'il n'avait toujours pas eu accès au dossier, n'ayant donc pas encore été informé précisément des faits qui lui sont reprochés. "M. Henrotay est toujours bloqué à Monaco dans l'attente d'une procédure d'extradition totalement inutile puisqu'il propose depuis plus de six mois de venir en Belgique pour répondre aux éventuelles questions des enquêteurs, ce qui ne semble manifestement pas être leur priorité", faisait valoir à nouveau Me Dimitri de Beco. "M. Henrotay est cependant déjà en mesure d'affirmer qu'il n'a commis aucune infraction et fait confiance à la justice pour le confirmer à l'issue de l'instruction, lorsqu'elle voudra bien entendre sa défense."

Christophe Henrotay a été libéré par la cour d'appel de Monaco après le versement d'une caution de 250.000 euros. Son associé Christophe Cheniauxa, été arrêté en région liégeoise, placé sous mandat d'arrêt et inculpé d'escroquerie privée, faux, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs.