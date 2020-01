Kobe Bryant avait passé un pacte avec sa femme Vanessa: "Ne jamais voler en hélicoptère ensemble"

La mort du basketteur Kobe Bryant dans un crash d'hélicoptère a soulevé une vague d'émotion à la hauteur du talent de cette légende de la NBA. Quintuple champion NBA avec les Lakers, son club de toujours, Bryant est décédé dimanche dans le crash de son hélicoptère à Calabasas, dans le sud de la Californie.

Agée de 13 ans, Gianna Bryant, une des quatre filles de la star, a également perdu la vie dans ce crash qui a fait neuf victimes au total.

Le basketteur se déplacait souvent en hélicoptère afin d'éviter le trafic routier de Los Angeles et passer plus de temps avec ses enfants.

"Musculation le matin, emmener les enfants à l'école, s'envoler, s'entraîner, faire du travail supplémentaire, les médias, tout ce que j'ai besoin de faire, prendre le vol retour, reprendre la voiture et aller récupérer les enfants", confiait-il à Alex Rodriguez, au joueur de baseball et compagnon de Jennifer Lopez.

Le sportif, qui utilisait l'hélicoptère quasi quotidiennement, avait conclu un accord avec son épouse Vanessa. Le couple, parent de Natalia, Gianna, Bianka et Capri, ne devait jamais voler ensemble, a expliqué une source au magazine People. Ce pacte avait sans doute pour but de ne pas prendre le risque de laisser leurs enfants orphelins en cas d'accident.