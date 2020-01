Le GESTE du Cercle de Bruges pour le match pour le maintien à Eupen

Le Cercle Bruges, lanterne rouge, jouera samedi soir à Eupen un match très important dans la lutte pour le maintien. Pour recevoir autant de soutien que possible, le Cercle offre, gratuitement, des tickets aux supporters.

"Lors des deux dernières rencontres à domicile (défaites 1-2 contre l'Antwerp et Anderlecht), le Cercle n'a pas obtenu ce qu'il méritait, mais contre Eupen les 'Groen-Zwart' veulent prendre leur revanche. Avec nos supporters, cela doit marcher. Nos joueurs et notre staff technique lancent donc un appel chaleureux: faites massivement le déplacement à Eupen et criez pour porter le Cercle dans les points!", a indiqué le Cercle sur son site. "Pour avoir autant de fans que possible dans le secteur visiteurs, le Cercle fait un geste: il offre GRATUITEMENT des tickets pour le match et le transport gratuit!".

Les supporters peuvent retirer leur ticket jusqu'à vendredi (17h30). Le transport en bus gratuit est également proposé. Les supporters du Cercle qui ont déjà acheté leur billet peuvent envoyer un email à la billetterie pour obtenir le remboursement intégral de leur(s) ticket(s).