Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Les Diables Rouges

Chelsea va tenter sa chance pour Dries Mertens (lire l'article complet).

Les transferts à l'étranger

L'international portugais Bruno Fernandes (photo de l'article) est en passe de quitter le Sporting Portugal pour rejoindre le club anglais Manchester United, rapporte mercredi l'ensemble de la presse sportive lusitanienne. A Bola, Record et O Jogo l'affirment tous en Une: le transfert du meneur de jeu sera bouclé pour un montant de 55 millions d'euros, opération qui pourrait s'élever jusqu'à 80 millions d'euros, en incluant les primes de résultat. Le milieu offensif de 25 ans, qui a marqué depuis le début de la saison 15 buts en 28 matches toutes compétitions confondues, pourrait prendre l'avion pour Manchester dès mercredi afin de passer la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son nouveau contrat. Si son transfert et les montants évoqués par la presse étaient confirmés, il s'agirait du transfert le plus important dans l'histoire du Sporting Portugal.

Le défenseur espagnol Pablo Mari (26 ans) a été prêté avec option d'achat par les Brésiliens du Flamengo à Arsenal jusqu'à la fin de la saison, ont annoncé les Gunners mercredi. Avec Flamengo, Mari a remporté le championnat brésilien et la Copa Libertadores l'an dernier. Il appartenait auparavant à Manchester City mais avait été prêté pendant trois saisons, en Espagne à Gérone (2016/2017) puis à La Corogne (2018/2019), et au club néerlandais NAC Breda entre les deux saisons (2017/2018).



Tottenham a annoncé mercredi la signature jusqu'en 2025 de l'ailier international néerlandais Steven Bergwijn, en provenance du PSV Eindhoven. Âgé de 22 ans, Bergwijn (9 sélections) était une cible prioritaire pour l'entraîneur José Mourinho, désireux de renforcer son secteur offensif après la blessure du buteur Harry Kane. Même si la troisième recrue hivernale - après le prêt de Gedson Fernandes et la levée de l'option sur Giovanni Lo Celso - est davantage un ailier qu'un avant-centre, il a tout de même inscrit 31 buts en 149 matches avec le PSV, dont 6 en 29 rencontres cette saison.



Le milieu défensif brésilien Fernandinho a signé une prolongation de contrat d'un an avec Manchester City, a annoncé mardi le champion d'Angleterre en titre. Fernandinho, 34 ans, restera donc au stade Etihad au moins jusqu'en 2021 alors que son contrat expirait initialement en fin de saison. Fernandinho est un pilier de City depuis son arrivée dans le cadre d'un transfert de 30 millions de livres (39 millions de dollars, 35 millions d'euros) en provenance du Shakhtar Donetsk en 2013.



Le jeune milieu brésilien Camilo, évoluant à Ponte Preta, a été autorisé à se rendre à Lyon pour y passer une visite médicale en vue d'un transfert à l'OL, a annoncé mardi le club de deuxième division brésilienne. "Camilo a été libéré des entraînements pour passer une visite médicale à Lyon, le club français étant intéressé (par son transfert)", a écrit Ponte Preta dans un communiqué. Camilo, 20 ans, a joué 30 matches de Série B du Brasileirao l'an dernier avec son club formateur. Cette annonce intervient alors qu'un autre jeune milieu brésilien est sur les tablettes de l'OL: Bruno Guimaraes, 22 ans, de l'Athletico Paranaense.

L'attaquant ivoirien Wilfried Bony s'est engagé jusqu'en 2022 avec le club saoudien d'Al-Ittihad. Bony, 31 ans, était sans club depuis juin et la fin de son contrat à Swansea City. Le club gallois l'avait loué à Al-Arabi, au Qatar, en 2019. Wilfried Bony, 55 sélections en équipe nationale de Côte d'Ivoire, a commencé sa carrière au Sparta Prague en 2008. Passé ensuite par Vitesse Arnhem et Swansea, il avait rejoint Mancheser City en 2015. Prêté par les Citizens à Swansea en 2016, il avait définitivement été transféré au Pays de Galles en 2017.



Monaco a annoncé mardi avoir trouvé un accord de principe avec le club brésilien de Porto Alegre pour la cession du milieu brésilien Gabriel Boschilia. Le Brésilien âgé de 23 ans et sous contrat avec Monaco jusqu'en juin 2021, s'est rendu à Porto Alegre afin de passer la visite médicale préalable à la signature de son contrat.

Les transferts en Belgique

Le contrat de prêt du défenseur d'Anderlecht Bubacarr Sanneh à Göztepe a été résilié, a annoncé mardi le club turc. Le Gambien de 25 ans, recruté par Anderlecht en 2018 pour 8 millions d'euros en provenance de Midtjylland, n'a pas réussi à convaincre sous le maillot mauve et blanc. A Göztepe aussi, il n'est pas parvenu à s'installer dans le onze de base, ne comptant que cinq apparitions depuis le début de la saison. Sanneh est encore sous contrat jusqu'en 2023 avec Anderlecht.

Pour le Racing Genk, les derniers jours du mercato risquent d'être agités par les rumeurs de transfert autour de Sander Berge. "Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui si Sander Berge sera encore à Genk le 1er février", a confié le directeur sportif Dimitri de Condé, mardi soir, lors de la présentation des nouvelles recrues Eboue Kouassi et Thomas Didillon. "Il y a beaucoup d'intérêt. Les montants sont extrêmement élevés par rapport aux normes belges". Le milieu de terrain norvégien intéresse notamment Sheffield United qui aurait formulé une offre de 20 millions d'euros.

Bruno Godeau quitte Mouscron pour La Gantoise, où il s'est engagé jusqu'en 2023, a annoncé mardi le club gantois. Formé à Anderlecht, Godeau, 27 ans, a d'abord été prêté à Zulte Waregem avant d'y être transféré en 2013. Le défenseur a ensuite été prêté à Westerlo durant la saison 2014-2015 puis a rejoint Ostende en 2016. Un an plus tard, il signait à Mouscron. Avec les 'Hurlus', Godeau a disputé 85 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 3 buts.