Limburg perd Jack Gibbs, se sépare de Jared Wilson-Frame et accueille Alexis Wangmene

(Belga) Quelques changements au sein de l'équipe de basket de Limburg United qui perd deux joueurs, Jack Gibbs (blessé) et Jared Wilson-Frame (départ) mais qui enregistre l'arrivée d'Alexis Wangmene, un ancien pivot de Liège.

Actuellement 4e en EuroMillions Basket League, le championnat belge de basket, Limburg United s'affiche avec un bilan de 8 victoires pour 5 défaites. Mais le club vient de connaître quelques changements importants. Blessé lors de la dernière journée de championnat face à Anvers, Jack Gibbs s'est occasionné une déchirure musculaire qui le tiendra écarté des parquets pour une période de 6 à 8 semaines. D'un commun accord, les Limbourgeois ont décidé de se séparer de Jared Wilson-Frame. L'ailier américain n'est plus en phase avec le jeu prôné par le coach limbourgeois, Brian Lynch, et a préféré quitter le club en accord avec les dirigeants. Au rayon des arrivées, Limburg United enregistre le renfort d'Alexis Wangmene. Il s'agit d'un pivot camerounais de 2m05 qui évoluait la saison dernière du côté de Liège. Il a déjà effectué ses débuts le week-end passé face à Anvers. Enfin, pour combler ces départs, les Limbourgeois ont décidé de faire confiance à leur académie de jeunes et des joueurs comme Yannick Dammen, Jarne Lesuisse et Ferre Vanderhoydonck feront aussi partie désormais du groupe.