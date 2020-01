Défaite pour Strasbourg et Quentin Serron à Lietkabelis

(Belga) Les Français de Strasbourg se sont inclinés mercredi soir en déplacement à Lietkabelis, en Lituanie (82-69) pour le compte de la 13e et avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de basket. Notre compatriote Quentin Serron n'a pas marqué le moindre point dans cette rencontre.

Strasbourg a enregistré son neuvième revers (en 13 journées) de la saison en Ligue des Champions de basket en déplacement chez les Lituaniens de Lietkabelis et se retrouve avant-dernier au classement. Une défaite qui ne change pas grand-chose pour les Français qui étaient déjà éliminés de la course à la qualification pour les playoffs. Pourtant, les Français ont pris ce match dans le bon sens en creusant un premier écart à la faveur d'un deuxième quart-temps à sens unique, remporté 9-22. Aux commandes à la pause (33-40), les coéquipiers de Quentin Serron vont par contre sombrer au retour des vestiaires, s'inclinant respectivement 25-12 et 24-17 dans le troisième et le quatrième acte. Serron n'a pas marqué le moindre point (0/4 à 2 points et 0/2 à 3 points), a capté 2 rebonds, fait 2 passes et a intercepté un ballon. Mercredi prochain, Strasbourg disputera son dernier match de la compétition à domicile face aux Turcs de Türk Telekom. Les quatre premiers de chaque groupe (composé de huit formations) sont qualifiés pour les playoffs. (Belga)