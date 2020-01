A 41 ans, cette légende brésilienne prend a retraite

Le défenseur brésilien Lucio, champion du monde en 2002 avec la Seleçao, a annoncé mercredi à la chaîne TV Globo qu'il prenait sa retraite à 41 ans, après avoir disputé deux saisons en quatrième division avec le Brasiliense.

"C'est un jour spécial pour moi, je mets fin à ma carrière de joueur professionnel. Avec une grande fierté et beaucoup de gratitude envers Dieu et tous ceux qui m'ont soutenu", a déclaré le jeune retraité lors de l'émission Globo Esporte.

Né à Planaltina, près de Brasilia, en 1978, Lucimar da Silva Ferreira, plus connu sous le nom de Lucio, a débuté sa carrière dans le club de sa ville natale, avant de taper dans l'oeil de l'Internacional Porto Alegre, qui l'a recruté en 1997.

Ses belles performances avec le club du sud du Brésil ont attiré l'attention du Bayer Levekusen, qui l'a recruté en 2001.

En 2002, il a marqué le seul but du Bayer lors de la finale de Ligue des Champions perdue 2-1 face au Real Madrid, avec la reprise de volée d'anthologie du Français Zinedine Zidane.

Il a ensuite rejoint le Bayern Munich, avec qui il a été sacré triple champion de la Bundesliga en 2005, 2006 et 2008.

Mais c'est en Italie que le Brésilien a connu sa saison la plus faste en club, avec le fabuleux triplé Serie A, Coupe d'Italie et Ligue des Champions de l'Inter Milan, où il a évolué 2009 à 2012, avant de rejoindre la Juventus.

Il n'a joué que six mois à la Juve, qu'il a quittée pour revenir au Brésil et jouer notamment au Sao Paulo FC et à Palmeiras.

Avec son équipe nationale, Lucio était titulaire lors du cinquième et dernier titre mondial de la Seleçao, au Japon et en Corée.