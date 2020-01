Cristiano Ronaldo s'offre l'appartement le plus cher du Portugal

Cristiano Ronaldo a déboursé un peu plus de 7 millions d'euros pour s'offrir l'appartement le plus cher du Portugal. Situé en plein coeur de Lisbonne, il mesure 287m² et dispose d'une piscine extérieure sur la terrasse.

Le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, star de la Juventus et véritable homme d'affaires, vient de réaliser un nouvel investissement. De 7,2 millions d'euros. Il s'agit d'un appartement. Mais pas n'importe lequel: c'est l'appart' le plus cher du Portugal, localisé en plein centre de Lisbonne. Le penthouse, placé en haut d'un building de 13 étages, fait 287m² et comporte une piscine, une vue panoramique sur toute la capitale du pays, un spa ainsi que trois suites. Selon Forbes, CR7 a engrangé l'an passé 109 millions de dollars de revenus (99 millions d'euros).

