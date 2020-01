MotoGP: le Français Fabio Quartararo va remplacer Valentino Rossi chez Yamaha en 2021

Le Français Fabio Quartararo remplacera la légende italienne Valentino Rossi au sein de l'équipe officielle Yamaha à partir de la saison 2021 de MotoGP, a annoncé mercredi la marque japonaise dans un communiqué.

Quartararo, âgé de 20 ans, est également engagé pour 2022. Il bénéficiera par ailleurs du "soutien total" de la marque au diapason dès cette année au sein de l'équipe satellite Yamaha-SRT, pour laquelle il court depuis l'an dernier.

Cette annonce n'est pas forcément synonyme de fin de carrière pour Rossi, qui fêtera ses 41 ans le 16 février.

"Après en avoir discuté, Yamaha et Rossi ont convenu que la décision personnelle de l'Italien de rester ou non un pilote actif en Championnat du monde MotoGP en 2021 sera prise mi-2020", précise Yamaha dans un second communiqué.

Cette demande, est-il précisé, émane du nonuple champion du monde toutes catégories confondues, qui souhaite un délai de sept ou huit courses pour évaluer sa compétitivité.

Si le "Docteur" (son surnom) décide de rester en MotoGP, Yamaha "assure" qu'elle mettra à sa disposition "une moto aux spécifications d'usine et un soutien technique complet".

Cela pourrait se faire au sein de SRT, l'équipe actuelle de Quartararo.

Le Niçois, qui aura 21 ans le 20 avril, a fait une arrivée très remarquée parmi l'élite de la vitesse moto en 2019 en signant six pole positions et sept podiums (cinq 2e places et deux 3e places).

Cinquième du Championnat du monde 2019 après être passé à plusieurs reprises tout près d'une victoire en Grand Prix, il a été couronné meilleur rookie (débutant) et meilleur pilote indépendant.

En 2021 et 2022, Quartararo sera associé à l'actuel équipier de Rossi, l'Espagnol Maverick Vinales, dont la prolongation de contrat a été annoncé lundi.

Ces signatures posent deux jalons importants sur le marché des transferts pour la saison 2021. Outre Quartararo et Vinales, un seul pilote dispose déjà d'un contrat: l'Espagnol Tito Rabat chez Avintia jusqu'à fin 2021.

La saison 2020 débutera au Qatar le 8 mars et se terminera à Valence (Espagne) le 15 novembre. Les premiers essais de l'année auront lieu à Sepang (Malaisie) du 7 au 9 février.