Mercato: Sander Berge, le plus gros transfert sortant de l'HISTOIRE en Belgique

L'international norvégien Sander Berge quitte le club champion de Belgique du Racing Genk et rejoint Sheffield United, club promu et surprenant 8e actuel en Premier League anglaise de football. Les deux clubs l'ont officiellement annoncé jeudi soir. Le milieu de terrain de 21 ans a signé un contrat de quatre ans et demi.

Selon des sources bien informées, ce serait le transfert sortant le plus cher jamais effectué en Belgique, car le club a pu imposer un pourcentage important sur toute revente. Berge rapporterait plus que le Diable Rouge Youri Tielemans, qui est passé d'Anderlecht à l'AS Monaco pour 26 millions d'euros à l'été 2017.

Berge sera également le transfert le plus coûteux jamais effectué par le club du gardien de but néerlandais Michael Verrips (ex-FC Malines). Avec 19,2 millions d'euros, le précédent record était au nom de l'attaquant Oliver McBurnie. "J'ai senti que c'était la bonne chose à faire, cela a toujours été un rêve de jouer en Premier League", explique Berge dans un message vidéo. "Je suis prêt à contribuer à l'équipe. (...) Le fait que je sois le transfert record du club montre la confiance que l'on a en moi. Je suis impatient de rendre la pareille sur le terrain". "Nous connaissons Sander depuis un certain temps", explique l'entraîneur des Blades Chris Wilder. "Nous le suivons depuis longtemps. Nous l'avons identifié comme quelqu'un qui pouvait venir nous renforcer de manière sensible. Nous sommes donc excités qu'il ait voulu venir ici".

Après Alejandro Pozuelo, Leandro Trossard, Ruslan Malinovskyi, Ally Samatta et Joseph Aidoo entre autres, Genk perd à nouveau un élément important de l'équipe championne la saison dernière. Berge était également considéré comme le plus grand talent de ce groupe. Il y a trois ans, il a été transféré du club norvégien de Valerenga pour deux millions d'euros. Il a immédiatement réussi à s'imposer et a presque immédiatement convaincu tous les observateurs de ses qualités. Le Norvégien a porté le maillot de Genk à 113 reprises, il a marqué six fois. Il compte 20 sélections internationales.