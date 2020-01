Eden Hazard va-t-il rejouer ce weekend ? Zinédine Zidane ouvre la porte à un retour du Diable Rouge

"Je ne prendrai jamais un risque avec (la santé d')un joueur", a déclaré vendredi l'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, interrogé sur un possible retour prématuré d'Eden Hazard, à la veille du derby contre l'Atlético.

"On verra, il s'entraîne petit à petit avec nous. J'ai beaucoup de possibilités, ils veulent tous jouer ce match. Mais je ne prendrai jamais un risque avec (la santé d')un joueur", a assuré l'entraîneur français, en conférence de presse à la veille du match comptant pour la 22e journée de Liga (samedi, 15h00 GMT).



Hazard a participé jeudi à son premier entraînement, deux mois après sa blessure à la cheville droite. L'attaquant belge de 29 ans, recrue star du dernier mercato d'été des "Merengues", souffre depuis le 26 novembre d'une microfracture, contractée lors d'un contact avec son compatriote Thomas Meunier contre le Paris SG en Ligue des champions (2-2).



Le Real Madrid a partagé jeudi des images de l'ailier gauche international belge (105 sél.) en train de toucher le ballon en compagnie de plusieurs de ses coéquipiers sur la pelouse du centre d'entraînement du Real Madrid à Valdebebas, au nord-est de Madrid.



Vendredi, Hazard et Gareth Bale, qui avait dû céder sa place le 22 janvier contre Salamanque en Coupe du roi, lui aussi touché à une cheville, se sont entraînés tous les deux normalement avec le reste du groupe. Zidane n'a pas souhaité commenter les rumeurs de départ du Gallois, que les médias anglais annoncent du côté de Tottenham. "Gareth est avec nous, je compte avec lui. Je n'envisage pas cette possibilité (de départ)", a déclaré Zidane. "Je ne vais pas vous dire s'il va jouer le derby ou non. Mais il doit se tenir prêt", a soufflé "Zizou". Constamment blessé, Bale est conspué par une partie des supporters madrilènes pour son comportement désinvolte.