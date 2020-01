Mercato: Cavani reste au PSG, assure Leonardo

Fin du feuilleton Edinson Cavani: le directeur sportif du Paris SG Leonardo a annoncé vendredi que le buteur uruguayen, qui voulait rejoindre l'Atlético Madrid, finira la saison avec le Paris SG.

"On n'a eu d'accord avec personne. On n'a jamais pensé le vendre mais il y a eu un moment où on a étudié les propositions. Il est disponible pour le reste de la saison", a déclaré le dirigeant à la presse.

Questionné sur l'implication future du "Matador" après le feuilleton hivernal, "Leo" a expliqué que "six ans et demi dans un club ne peuvent pas être effacés en deux semaines de discussions", à la veille de la rencontre entre le PSG et Montpellier en L1.

Le directeur sportif a également précisé que le mercato d'hiver était terminé pour le PSG, qui n'a enregistré ni départ ni arrivée.

"Il y a pire comme situation que de rester au PSG quand on est attaquant", a pour sa part lancé l'entraîneur Thomas Tuchel. "+Edi+ est un grand joueur pour ce club, et c'est bien qu'il n'y ait pas de changement dans ce club".

"Tout le monde a une chance d'être titulaire, lui aussi. Mais on doit attendre, on ne peut pas imaginer qu'il fasse son meilleur match demain (samedi). S'il retrouve le rythme, la confiance, il sera un joueur important pour nous, et on va tous l'aider", a-t-il renchéri.

Le meilleur buteur de l'histoire du club (198 buts) avait fait état, via ses proches, de son désir de rejoindre l'Espagne, après une première partie de saison qui a vu son statut se dégrader rapidement.

Ses blessures récurrentes et l'avènement comme buteur N.1 de Mauro Icardi, arrivé l'été dernier, ont poussé le "Matador", arrivé en 2013, vers la sortie, à six mois de la fin de son contrat.

Mais les 15 M EUR proposés par les Colchoneros, selon la presse, n'ont pas suffi à convaincre les dirigeants parisiens qui en réclamaient plus.

Cavani, qui fêtera ses 33 ans le 14 février, terminera donc son bail avec le PSG, avant son départ l'été prochain pour lequel le club de la capitale ne touchera aucune contrepartie.

Leonardo est par ailleurs revenu sur le cas de Layvin Kurzawa, proche de signer en Italie à la Juventus Turin en échange de Mattia de Sciglio, laissant entendre que le transfert était "presque fait" avant que la Juve se rétracte.