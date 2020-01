Mercato: après des semaines de négociation, Dortmund tient son nouveau milieu de terrain (vidéo)

Le transfert d'Emre Can au Borussia Dortmund est enfin finalisé. Négocié depuis des semaines, l'accord a été conclu et le milieu de terrain allemand s'est engagé jusqu'à la fin de la saison en Allemagne. Il y sera prêté mais pourrait, sous certaines conditions, rester définitivement en Allemagne contre 25 millions d'euros.

Emre Can quitte ainsi la Juventus, avec qui il a disputé 45 matchs pour 4 buts depuis son arrivée en 2018. International depuis 2015, Can totalise 25 sélections avec l'Allemagne. Le Borussia Dortmund a annoncé la nouvelle en publiant une petite vidéo du joueur, visiblement très heureux de retrouver son pays, lui qui avait au Bayern Münich et au Bayer Leverkusen en début de carrière.