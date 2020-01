Transfer Deadline Day - Alexis Saelemaekers fait le grand saut vers l'AC Milan

(Belga) Alexis Saelemaekers a signé un transfert retentissant lors du dernier jour du mercato hivernal. L'ailier de 20 ans, qui a fait toutes ses classes au Sporting d'Anderlecht, a été prêté, avec option d'achat, au Milan AC. Le club italien de Serie A l'a annoncé vendredi.

Saelemaekers, formé à Neerpede, a fait ses débuts en équipe première en février 2018 lors d'un déplacement à Saint-Trond. Lancé par Hein Vanhaezebrouck en deuxième partie de saison 2017-2018, il a ensuite confirmé lors de l'exercice suivant en disputant 34 matches (6 assists). Ecarté lors des cinq premières journées de la présente saison, il a depuis lors disputé 16 matches de D1A et 3 en Coupe de Belgique. Il a d'ailleurs marqué son premier but pour les Mauve et Blanc contre la Standard début septembre. L'AC Milan, entraîné par Stefano Pioli, pointe à une décevante 8e place en Serie A. Les Lombards, qui restent toutefois sur quatre matches sans défaite, accueilleront le Hellas Vérone dimanche pour le compte de la 22e journée de championnat. (Belga)