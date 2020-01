Jupiler Pro League - Le Standard a subi sa première défaite de 2020 à Courtrai

(Belga) Le match d'ouverture de la 24e journée du championnat de Belgique de football s'est soldé vendredi par le succès de Courtrai sur le Standard (3-1). Julien de Sart (52e, 1-0), Eden Shamir contre son camp (55e, 2-0) et Terem Moffi (70e, 3-1) ont permis aux 'Kerels' (26 points) de se hisser à la 12e place. Le Standard, qui a réduit le score par Mehdi Carcela (67e, 2-1), reste 4e (41 points).

Dans l'optique de la demi-finale de la Coupe de jeudi contre l'Antwerp, Yves Vanderhaeghe a laissé Ilombe Mboyo, Imoh Ezekiel et Eric Ocansey au repos leur préférant Moffi, Lamy Azouni et Jovan Stojanovic. Arrivé au Standard lors du mercato, Shamir a pris la place de Samuel Bastien, blessé. Michel Preud'homme a opté pour le trio d'attaque Aleksandar Boljevic-Felipe Avenatti-Maxime Lestienne, laissant Mehdi Carcela sur le banc. Le Standard éprouve souvent du mal à s'imposer au Stade des Eperons d'or et cela s'est confirmé malgré un déboulé sur le flanc gauche de Lestienne (4e) et un tir sans danger de Shamir (6e). Les 'Kerels' ont mis le pied sur le ballon et après une intervention décidée de Zinho Vanheusden devant Christophe Lepoint (20e), Arnaud Bodart a annihilé des tentatives de Hervé Kagé et Julien de Sart (22e). Le gardien 'rouche' a encore sauvé son équipe en sortant la jambe tendue devant De Sart, bien lancé par Moffi (25e). Les visités ont eu un sursaut par Shamir dont le tir a été renvoyé des poings par Adam Jakubec et sur le rebond, la volée de Selim Amallah a été déviée par Tuta (40e). A la reprise, Shamir et Amallah semblaient avoir réveillé le Standard quand sur un dribble manqué de Kagé, le ballon est arrivé à De Sart, qui a ouvert la marque d'un tir de l'extérieur du rectangle (52e, 1-0). Courtrai vivait des minutes folles avec Shamir, qui déviait dans son but un envoi de De Sart (55e, 2-0) et un tir sur la latte du réserviste Faiz Selemani (63e). Preud'homme a effectué un double changement avec Obbi Oulare et Carcela à la place d'Avenatti et Boljevic (63e). Un bon choix puisque Carcela a relancé les Rouches (67e, 2-1). Mais Courtrai a directement repris deux longueurs d'avance grâce à Moffi (70e, 3-1). Par la suite, les Rouches ont provoqué plusieurs mêlées devant le but courtraisien mais n'ont pu éviter leur première défaite de 2020. (Belga)