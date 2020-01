Transfer Deadline Day - Anderlecht recrute le latéral jamaïcain Kemar Lawrence

(Belga) Anderlecht a annoncé vendredi, en fin de mercato, l'arrivée de Kemar Lawrence. Le latéral jamaïcain, 27 ans, s'est engagé pour deux ans et demi.

Lawrence évoluait depuis mars 2015 aux New York Red Bulls. Avant cela, il avait joué à Harbour View et Arnett Gardens en Jamaïque. Il compte 55 présences et 3 buts en équipe nationale. Lors de cette dernière journée du mercato, Anderlecht a recruté l'ailier crotate Marko Pjaca et l'attaquant serbe Dejan Joveljic. (Belga)