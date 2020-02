José Mourinho régale en conférence de presse: le Portugais fait sa propre interview sur le mercato (vidéo)

La conférence de presse de José Mourinho avant le match opposant demain Tottenham à Manchester City a pris une tournure inattendue. L'entraîneur portugais a surpris tout le monde en faisant... une auto-interview.

José Mourinho est un bon client pour les médias. Le Portugais est imprévisible et peut offrir des moments géniaux aux journalistes. Preuve en est la conférence de presse habituelle, prévue à 24h d'un match important entre Tottenham et Manchester City, programmé demain à 17h30.

Le Special One s'attendait visiblement à être interrogé sur le mercato et a donc coupé l'herbe sous le pied des journalistes... en faisant sa propre interview, avec questions et réponses. "Première question: vous attendez-vous à un dernier renfort ? Première réponse: non", a déclaré Mourinho, provoquant le rire des journalistes. Il a ensuite enchaîné. "Seconde question: êtes-vous satisfait du mercato ? Deuxième réponse: oui, je le suis", a-t-il poursuivi avec le sourire.

La conférence de presse a ensuite pu reprendre et a permis d'obtenir un aveu: Mourinho espérait obtenir un attaquant supplémentaire. Le club a recruté Steven Bergwijn (PSV) et Gedson Fernandes (Benfica) cet hiver et pointe à la sixième place en Premier League.