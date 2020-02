Quand Cristiano Ronaldo aide Manchester United à boucler l'un des gros transferts de cet hiver

Manchester United a signé Bruno Fernandes, débarqué en Angleterre en provenance du Sporting Portugal. Coéquipier de Ronaldo en sélection, le Portugais n'a pas caché l'impact de CR7 sur son arrivée chez les Red Devils.

Il est là: Bruno Fernandes a enfin rejoint Manchester United. Le milieu offensif de 25 ans était très courtisé et donc attendu chez les Red Devils, qu'il rejoint en laissant derrière lui ses coéquipiers du Sporting Portugal. Un talent de plus dans le vestiaire mancunien.

Sur le site internet du club, Bruno Fernandes a révélé avoir suivi les conseils d'un certain Cristiano Ronaldo. Les deux hommes évoluent ensemble en sélection et visiblement, CR7 n'a pas hésité à conseiller son cadet au moment d'évoquer le marché des transferts. "J'ai parlé de Manchester United avec Cristiano. Il ne m'a évoqué que de bonnes choses à propos du club", a expliqué Fernandes. "Il a dit qu'il a commencé à vivre son rêve ici et qu'il a commencé à être un très bon joueur ici. Je pense qu'il est satisfait pour moi avec ce transfert et j'ai également parlé avec Ole (Gunnar Solskjær, l'entraîneur de Manchester United, ndlr). Le coach m'a dit qu'il avait demandé à Cristiano ce qu'il pensait de moi et qu'il n'avait dit que de bonnes choses sur moi, ce qui est bien. Cristiano joue avec moi en équipe nationale et me connaît, pour moi c'est une bonne personne. Je veux suivre ses pas", a-t-il précisé par la suite.

Il faut dire que Cristiano Ronaldo connaît bien la maison. Le Portugais a disputé 292 matchs, inscrivant 118 buts avec les Red Devils entre 2003 et 2009. La suite, tout le monde la connaît. Bruno Fernandes pourrait faire ses débuts à 18h face à Wolverhampton.