Sofia Kenin folle de joie après son 1er titre du Grand Chelem: "Mon rêve s'est réalisé"

(Belga) Sofia Kenin (WTA 15) a remporté son premier titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie samedi à Melbourne. Au terme de sa première finale à ce niveau, l'Américaine de 21 ans a battu l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 32) qui retrouvait la finale d'un Major pour la première fois depuis Wimbledon en 2017. Kenin a remporté la finale en trois sets (4-6, 6-2 et 6-2). "Toutes les séances d'entraînement ont porté leurs fruits", a reconnu la Floridienne, plus que ravie.

"Mon rêve est officiellement devenu réalité", a reconnu Kenin avec un sourire radieux lorsqu'elle a reçu le trophée. "Je recommande ceci à toutes les jeunes filles : si vous avez des rêves, essayez de les réaliser. Le moment décisif de cette finale a été le cinquième jeu du troisième set. J'ai dû sortir mon meilleur tennis pour effacer trois balles de break. Et je l'ai fait. Après cela, j'étais inarrêtable. Je me sentais prête pour une première victoire en Grand Chelem et j'ai réussi. Fantastique. Quel honneur. Toutes les journées d'entraînement de ces dernières années ont porté leurs fruits." A 21 ans et 80 jours, Kenin est devenue la plus jeune gagnante de l'Open d'Australie depuis Maria Sharapova (20 ans et 283 jours) en 2008. Sa victoire lui permettra de passer de la 15e à la 7e place lundi dans le nouveau classement de la WTA et de devenir la N.1 américaine. (Belga)