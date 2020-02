ITF Andrézieux-Bouthéon - Ysaline Bonaventure en finale pour un 11e titre ITF

(Belga) Ysaline Bonaventure (WTA 115) s'est qualifiée pour la finale du tournoi de tennis d'Andrézieux-Bouthéon, une épreuve ITF sur surface dure dotée de 60.000 dollars, samedi en France. La Belge a battu la Biélorusse Olga Govortsova (WTA 192) en trois sets serrés - 6-7 (9/7), 7-5, 7-6 (7/4) - après 2h45 de jeu.

Menée une manche à zéro après avoir perdu le jeu décisif du premier set (9/7), la gauchère de 25 ans a inversé la tendance. Comme en quarts de finale, la Stavelotaine a remporté les deux sets suivants. Malgré trois balles de match manquées à 5-4, Bonaventure a trouvé les ressources nécessaires pour émerger d'un nouveau tie-break (7/4). La numéro 4 belge défiera la Russe Natalia Vikhlyantseva (WTA 113/N.6) ou la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 93/N.2) en finale dimanche. Elle aura l'occasion de remporter son premier trophée ITF depuis celui acquis à Toronto en 2017. Ce serait son 11e titre sur le circuit ITF, le 2e dans un tournoi doté de 60.000 dollars. Kimberley Zimmermann (WTA 397), battue au premier tour des qualifications, a été éliminée jeudi en quarts de finale du double. Associée à la Française Myrtille Georges, elle s'est inclinée 6-4, 3-6 et 10/6 devant la Russe Yana Sizikova et la Serbe Nina Stojanovic, têtes de série N.1. Lara Salden (WTA 292) a elle manqué le tableau final en s'inclinant au second tour des qualifications. (Belga)