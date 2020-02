Jupiler Pro League - Fin de série pour Charleroi, battu 1-0 à Genk

(Belga) Charleroi a concédé sa première défaite après 13 rencontres en s'inclinant 1-0 à Genk, samedi, dans le cadre de la 24e journée de la Jupiler Pro League. Patrik Hrosovsky a inscrit l'unique but de la rencontre (39e) alors que Nicolas Penneteau a détourné un penalty de Jere Uronen (15e).

Tant pour Genk, sixième, que pour Charleroi, quatrième à égalité avec le Standard, l'enjeu était clair: conforter leur place dans le top-6 face à un concurrent direct. Cela donnait lieu à un début de rencontre animé, avec des Limbourgeois très entreprenants. Dès la 3e minute, l'arbitre Lardot annulait un but de Hrovosky car Maehle, en position de hors-jeu, gênait Penneteau. Le gardien se détendait bien sur une tentative de Onuachu, servi par Maehle (9e). Penneteau se montrait encore décisif au quart d'heure lorsqu'il repoussait un penalty - sifflé pour une main de Willems - d'Uronen puis la reprise d'Ito au rebond. Genk concrétisait sa domination à la 39 minute: après un bon travail de Maehle, Ito débordait sur la droite, son centre trouvait Hrosovsky dont la talonnade ne laissait aucune chance à Penneteau. Le médian tchèque marquait son premier but sous les couleurs de Genk. Charleroi réagissait aussitôt, mais Fall, servi par Bruno dans la surface, manquait sa reprise (41e). La seconde période s'ouvrait par un nouvel arrêt de Penneteau, sur une frappe d'Onuachu (48e). Charleroi passait tout près de l'égalisation lorsque la frappe en un temps de Rezaei passait à quelques centimètres du poteau de Didillon, le nouveau gardien de Genk (69e). A peine monté au jeu, Kayembe se montrait d'emblée dangereux pour ses débuts sous le maillot de Charleroi. Le forcing final de Charleroi ne produisait pas de réel danger pour Didillon. C'est même Genk qui héritait de la dernière occasion par Bongonda, lequel tirait à côté alors qu'il s'était présenté seul face à Penneteau (90e+4). La série de Charleroi s'arrête à 13 rencontres sans défaite. Depuis leur dernier revers contre Anderlecht, le 4 octobre, les 'Zèbres' avaient aligné huit succès et cinq partages. Charleroi (41 points) partage toujours la quatrième place avec le Standard, tout en comptant une rencontre de moins, le match contre Malines arrêté samedi passé à cause du brouillard qui sera rejoué le 11 février. Genk, 37 points, compte provisoirement trois points d'avance sur Malines, septième, qui reçoit La Gantoise en soirée (20h30). (Belga)