Ligue 1: Villas-Boas pour briser la malédiction de Marseille à Bordeaux

André Villas-Boas a la main heureuse, il a déjà réussi beaucoup de choses à l'Olympique de Marseille cette saison. Mais peut-il devenir l'entraîneur qui gagnera enfin à Bordeaux, 42 ans après, dimanche pour la 22e journée de Ligue 1?

C'était avant sa naissance... Le technicien portugais est né le 17 octobre 1977, soit quinze jours après la dernière victoire de l'OM à Bordeaux, le 1er octobre (2-1).

Entré dans les cœurs des supporters pour son redressement spectaculaire du club, 2e de L1, et son franc-parler, le sorcier lusitanien peut s'y lover encore davantage s'il réussit à briser la malédiction.

"Je n'ai pas cette motivation personnelle", tempère-t-il, lui qui veut surtout "finir sur le podium" et se qualifier en Ligue des champions. Il pense plutôt que c'est "le classement qui te fait rentrer dans l'histoire du club" ou remporter la Coupe de France (quart de finale à Lyon le 12 février).

Le plus important reste de tenir à distance la meute des poursuivants, menée par le Stade Rennais (3e) revenu à deux longueurs en battant Nantes (3-2) sur le fil vendredi. "C'est précisément pour ça qu'on doit gagner à Bordeaux", explique "AVB".

Et puis "si on repart avec un point, je suis pragmatique et ça me va aussi", ajoute-t-il.

- "Une opportunité historique" -

Mais il compte bien utiliser le ressort psychologique d'un exploit attendu depuis deux générations de supporters sur la Canebière.

"Cette question est posée chaque fois aux entraîneurs de l'OM depuis 42 ans, note-t-il. On en a envie évidemment, la statistique parle d'une façon très claire. Mais la seule chose qu'on puisse faire est de l'utiliser comme motivation."

"C'est une opportunité historique, j'espère que cela va tomber sur ce groupe", transfiguré sous la baguette de Villas-Boas après une saison difficile, sans qualification européenne ni passer un seul tour en coupes.

Cette victoire à Bordeaux tant espérée, ses joueurs l'ont "déjà évoquée, admet Bouna Sarr, mais on n'en a pas fait une fixation, ce n'est pas non plus le sujet de toutes nos conversations".

C'est un peu "anecdotique", comme "un mini-challenge", ajoute le latéral droit, auteur d'un but "brésilien" contre Strasbourg (3-1 en 8e de finale de Coupe de France), mais le plus important est "d'avoir confiance en nous. On est sur une bonne dynamique, on est quatrième au classement des déplacements, à nous de préparer au mieux ce match à Bordeaux, un tournant de la saison".

Le club Marine et Blanc lui va mieux, après avoir interrompu à Nantes (1-0) une série de quatre revers de rang en L1 initiée... par la défaite de l'aller au Vélodrome (3-1).

- "Le match de l'année!" -

"Bordeaux a renouvelé système, Paolo (Sousa, l'entraîneur girondin, portugais lui aussi) a laissé son 3-4-3 (pour un 4-4-2, ndlr), a retrouvé le chemin de la victoire" et "a eu toute la semaine pour le travailler", puisqu'il avait été éliminé à Pau en 16e de finale de Coupe de France (3-2 a.p.).

Mais l'aiguillon historique du match pique peut-être plus encore les Girondins.

Leur capitaine Benoît Costil a été filmé dans les vestiaires motivant ses troupes ainsi: "Marseille, c'est le match de l'année!" criait le gardien. "C'est interdit de lâcher. C'est trop facile d'être content quand ça va bien. Mais les vrais bonhommes, c'est dans les moments difficiles qu'on les voit", ajoutait-il.

Les joueurs ont été accueillis par la banderole "défaite interdite" à l'entraînement au Haillan, cette semaine. Défaite interdite et non victoire obligatoire.

Cette préparation a surpris Villas-Boas. "Je trouve curieux qu'on se focalise sur le match de l'année contre l'OM, mais j'ai fait mon apprentissage cette saison: quand l'OM joue, ce sont des matches importants pour tout le monde", sourit-il.

Et puis "le discours de motivation de Costil, on va l'utiliser de la même façon", promet le coach marseillais. Sans toutefois en exagérer les effets. "Regardez combien de fois il a été utilisé en 42 ans, sans réussite..." Mais c'était sans le sorcier portugais...