Hockey Pro League: les Red Lions ne s'arrêtent plus de briller

En s'imposant 3-1 dans la manche retour de leur double confrontation en Nouvelle-Zélande, les Red Lions sont restés invaincus après leurs 4 premiers matchs de la Hockey Pro League, dimanche à Auckland (N-Z).

Les champions du monde et d'Europe en titre menaient 2-0 au repos. Déjà vainqueurs samedi 6-2 contre la 8e nation mondiale, c'est en leaders de la compétition qu'ils affronteront l'Inde à deux reprises le week-end prochain avant leur retour en Belgique.

Les buts belges ont été signés par Alexander Hendrickx sur pc (19e), Sébastien Dockier (24e) et Tanguy Cosyns (52e). Le capitaine des Black Sticks Blair Tarrant a sauvé l'honneur des joueurs locaux en début de seconde période (34e). Après la récupération de la 1ère place mondiale et les 5 points ramenés d'Australie lors de leur entame de compétition le week-end dernier à Sydney (un partage 2-2 avec bonus et une victoire 4-2), les champions du monde et d'Europe en titre se maintiennent en tête de la compétition avec 11 points après 4 rencontres.